Tetsushi Kajimoto¡ÎÅìµþ£±£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ºâÌ³¾Ê¤¬£±£´ÆüÈ¯É½¤·¤¿¹ñºÝ¼ý»Ù¾õ¶·Â®Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£±·î¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ï£³Ãû£³£µ£²£µ²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ç£³¤«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬Ì±´ÖÄ´ººµ¡´Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»öÁ°Ä´ºº¤ÎÍ½Â¬Ãæ±ûÃÍ¤Ï£²Ãû£¶£¹£±£±²¯±ßÄøÅÙ¤Î¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÇ°×¼ý»Ù¡×¤¬¹õ»ú¤ËÅ¾²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢Âè£±¼¡½êÆÀ¼ý»Ù¤Î¹õ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡££±£±·î¤Î¹ñºÝ¼ý»Ù¤Î¹õ»úÉý¤Ï£¸·î¤Î£³Ãû£¹£¶£µ£·²¯±ß°ÊÍè¤Î¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£ËÇ°×¡¦¥µ¡¼¥Ó