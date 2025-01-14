Sriparna Roy[£±£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ²ñ¼Ò¥â¥Ç¥ë¥Ê¤Ï£±£³Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎÇä¾å¹âÍ½ÁÛ¤ò£±£°²¯¥É¥ë°ú¤­²¼¤²¤¿¡£¸ÆµÛ´ï¹çË¦ÂÎ¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ê£Ò£Ó£Ö¡Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎºÎÍÑ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¼ûÍ×ÄãÌÂ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±³ô²Á¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ë£²£´¡ó°Ê¾å²¼Íî¡¢£±£·¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¥Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£²À½ÉÊ¤·¤«»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ÎÀ®Ä¹Â¥¿Ê¤Ë¸þ¤±³«È¯Ãæ¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë