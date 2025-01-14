£±£±Æü¡¢³¤Æî¾ÊÍÎ±º·ÐºÑ³«È¯¶è¤ÎÍÎ±º¹ñºÝ¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÕÉÖ¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ÍÎ±º¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿³÷¶Ç°°¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÍÎ±º1·î14Æü¡ÛÃæ¹ñÀ¾ÉôÃÏ°è¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ò·ë¤Ö¡ÖÀ¾ÉôÎ¦³¤¿·¥ë¡¼¥È¡×¤È³¤Æî¼«Í³ËÇ°×¹Á·úÀß¤Î½ÅÍ×¤Ê¹ñºÝ³¤±¿¥Ï¥Ö¡¢³¤Æî¾ÊÍÎ±º·ÐºÑ³«È¯¶è¤ÎÍÎ±º¹Á¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¼è°·ÎÌ¤¬Á°Ç¯Èæ9.2¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ200ËüTEU¡Ê20¥Õ¥£¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥Ê´¹»»¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¡Êµ­¼Ô/³÷¶Ç°°¡Ë£±£±Æü¡¢³¤Æî¾ÊÍÎ±º·ÐºÑ³«È¯¶è¤ÎÍÎ±º¹ñºÝ¥³