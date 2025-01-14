Âè103²ó¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢Á°¶¶°é±Ñ¤Î£·Âç²ñ¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡££±·î13Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿·è¾¡Àï¤ÇÎ®·ÐÂçÇð¤ÈÂÐÀï¡£³«»Ï12Ê¬¤ËµµÅÄÊâÌ´¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢31Ê¬¤Ë¼ÆÌî²÷¿Î¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£±äÄ¹Àï¤ò½ª¤¨¤Æ£±¡Ý£±¤Î¤Þ¤Þ·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢·Þ¤¨¤¿PKÀï¤Ï10¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç½³¤ê¹ç¤¤¡¢£¹¡Ý£¸¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¹ñÎ©¤Ç¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò¡¢Î®·ÐÂçÇð¤ÎOB¤Ç2007Ç¯ÅÙÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼