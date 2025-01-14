13Æü¤ËÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ÊÆ¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¤Î¥´¥ó¥«¥ë¥Ù¥¹CEO¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÅ´¹ÝÂç¼ê¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¤Î¥´¥ó¥«¥ë¥Ù¥¹ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï13Æü¡¢ÊÆÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Å´¹Ý¤Î²á¾êÀ¸»ºÌäÂê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¡ÖÃæ¹ñ¤Ï°­¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤è¤ê°­¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤ò½ä¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÀ½Å´¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿È¯¸À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥´¥ó¥«¥ë¥Ù¥¹»á¤Ï