3Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14Æü¸áÁ°9»þ¤Î¼è°ú³«»Ï¤«¤éÀè½µËö¤è¤ê¤ª¤è¤½200±ß¶á¤¯²¼Íî¤·¡¢°ì»þ¡¢3Ëü8000±ßÂæ¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë3Ëü9000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤Î¤ÏÀè·î25Æü°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£