ÀÐÇËÌÐÁíÍýÂç¿Ã¤Ï13Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ýÁË»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢·üÇ°¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤è¤¦Ä¾ÀÜµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ³¦¤«¤é¤â¶¯¤¤·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦·üÇ°¤¬Î¾¹ñ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ§¿¡¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤éÈ¯¸À¤ò¤¤¤¿¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×