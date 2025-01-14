¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤Î¸åÈ¾¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Îµ×ÊÝ¡Ê14¡Ë¡á¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç13Æü¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¸åÈ¾6Ê¬¤Ëº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï4ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾38Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ1¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£