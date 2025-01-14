ÂàÇ¤¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬4Ç¯´Ö¤Î³°¸ò¤òÁí³ç¤¹¤ë±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤ò¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤â³èÍÑ¤¹¤Ù¤­¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡Ö»ä¤Ï¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¼ê»¥¤ò°ú¤­·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤È¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±ÌÁ¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤Î¤Ç¤¹¡£Å¨¤Ï¼åÂÎ²½¤·¡¢°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤Î¤Ç¤¹¡×¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ç¤´üÃæ¤Î4Ç¯´Ö¤ÇNATO¡á