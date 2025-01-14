[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£²£°Æü¤ÎÀµ¼°½¢Ç¤¸å¤Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤òË¬Ìä¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»³²Ð»ö¤ÎÈï³²¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¡¢¶ÛµÞ»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¶Ú¤¬£±£³Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ë¬Ìä¤ÏÍè½µ¸åÈ¾¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤ÏÄ´À°Ãæ¤È¤¤¤¦¡£