Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥é¥ó¥É±ß ½ªÃÍ8.27¹âÃÍ8.28°ÂÃÍ8.18 8.41¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 8.34Äñ¹³2 8.31Äñ¹³1 8.24¥Ô¥Ü¥Ã¥È 8.21»Ù»ý1 8.14»Ù»ý2 8.11¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß ½ªÃÍ114.98¹âÃÍ115.16°ÂÃÍ114.22 116.29¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 115.73Äñ¹³2 115.35Äñ¹³1 114.79¥Ô¥Ü¥Ã¥È 114.41»Ù»ý1 113.85»Ù»ý2 113.47¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¹á¹Á¥É¥ë