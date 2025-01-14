Andrea ShalalSimon LewisDaphne Psaledakis[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÂàÇ¤¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î³°¸òÀ¯ºö¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¼¨¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê´íµ¡¤¬Ì¤²ò·è¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤Ï£´Ç¯Á°¤Î½¢Ç¤»þ¤è¤ê¤â¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡££²£°Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¹ñÌ³¾Ê¤ÇÊÆ³°¸ò´±¤é¤òÁ°¤Ë±éÀâ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î£²£°£²£²Ç¯¤Î¿¯¹¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù