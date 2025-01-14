Kanishka Singh[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£³Æü¡¢¿·¤¿¤Ë£±£µËü¿ÍÄ¶¤Î³ØÀ¸¥í¡¼¥ó¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÀ¯¸¢²¼¤Ç¹ç·×£µ£°£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤Î³ØÀ¸¥í¡¼¥ó¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï³ØÀ¸¤òµ½¤¤¤¿³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ä¡¢±ÊÂ³Åª¤Ê¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¡¢¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤¤¤¦¡£