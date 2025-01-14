¡ü¡ÖÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡× BS10¤Î¥È¡¼¥¯¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥´¥ë¥Õ18HÊª¸ì(¥´¥ë¥Õ¥¤¥Á¥Ï¥Á¥¹¥È¡¼¥ê¡¼)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË21:00¡Á)¤Î¿·MC¤Ë¡¢¤­¤ç¤¦14Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÀ¸À¥¾¡µ×¤¬½¢Ç¤¡£°ú¤­Â³¤­MC¤òÌ³¤á¤ëÄ¬ÅÄÎè»Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£¥´¥ë¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤¹¤´¤µ¤ò18¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¥×¥í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë½é²ó¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿2¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·