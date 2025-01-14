¿À¸Í»Ô¤ÎÆ§ÀÚ¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤Î½÷À­2¿Í¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤é»ö¸ÎÄ¾Á°¤Î2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤ÎÌó1Ê¬È¾Á°¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£2¿Í¤ÏÆ§ÀÚÆâ¤òÊâ¤­¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Î¼êÁ°¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤Î¸å¡¢¼×ÃÇµ¡¤¬²¼¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÏÆ§ÀÚ¤ÎÃæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Ï9Æü¡¢»³ÍÛÅÅÅ´¤¬Áö¤ëÆ§ÀÚÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ë20Âå¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤Î½÷À­2¿Í¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Î±¿Å¾»Î¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â