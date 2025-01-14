13ÆüÌë¡¢Æü¸þÆç¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ¡¢ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Ç²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¸á¸å9»þ19Ê¬¡¢Æü¸þÆç¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.6¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌÅÙ5¼å¤òµÜºê»Ô¡¢¹âÆéÄ®¡¢¿·ÉÙÄ®¤Ç´ÑÂ¬¤·¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é10Ê¬¸å¤Ë¹âÃÎ¸©¤ÈµÜºê¸©¤ËÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÜºê¹Á¤ÈÆüÆî»ÔÌýÄÅ¤Ç20¥»¥ó¥Á¤ÎÄÅÇÈ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤Ï¸á¸å11»þ50Ê¬¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·