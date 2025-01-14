¸½ÌòÀ¤Âå¤¬2040Ç¯¤Ë¤Ïº£¤Î8³ä¤Ë¸º¤ë¡Ö8¤¬¤±¼Ò²ñ¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¿Íºà¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ï¤è¤ê·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÖÆ¯¤­¤¿¤¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÆ¯¤­Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£Âç¼ê´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃµ¤Ã¤¿¡£°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Ç¤ÎÆ¯¤­Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹»û»³Àé²ì»Ò¤µ¤ó¡Êº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¡£2004Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Åö»þ¤ÏÉôÌç¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷À­Áí¹ç¿¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦=2024Ç¯11·î28Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Æ£Ã«ÏÂ¹­»£±Æ¢£¡Ö¾­Íè¤ò¹Í¤¨¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¡×¤Ø°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡Ê