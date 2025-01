SUPER EIGHTの公式Instagramにて、グループのデビュー20周年を祝した『SUPER EIGHT 超DOME TOUR 二十祭』ツアー完走で達成感に満ちた表情を浮かべるメンバー集合ショットが公開された。 写真:『超DOME TOUR 二十祭』完走!SUPER EIGHTメンバー記念ショット(全3投稿) ■成人の日にデビュー20周年ツアーを完走したSUPER EIGHT 『SUPER EIGHT 超DOME TOUR 二十祭』は、昨年12月に福