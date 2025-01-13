ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬´Ú¹ñ¡¦¹¾Æî¤Ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç´Ú¹ñ¤Ø¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ë ¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¤ËÊì¿Æ¤È¥Ï¥°¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍºê¡£¡ÖºÇ¤Ã¹¬¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¡×¡Ö¤´¤Ï¤ó¤¬Á´ÉôÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿ー¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢½ÉÇñ¤·¤¿¹¾Æî¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖANdAZ seoul gangnam¡×¤Ç¥½¥Õ¥¡&#1254