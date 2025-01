the HIATUSがライブアルバム『Sunset on the Rails 2024.08.18』を受注生産限定盤としてリリースすることが発表となった。同ライブアルバムは2024年8月に開催した自身初の日比谷野外大音楽堂ワンマンライブをCD音源化したものだ。◆the HIATUS 画像同公演は2024年5月より全国17ヵ所で開催されたツアー<Gobble Up the Groove Tour 2024 - The Jive Turkey Rhythmic Expedition ->の追加公演となるもの。全国のジャズクラブで武者