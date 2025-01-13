¸ª¤ËÆ¬¤ò¤Î¤»¡Ä¤ª¸ß¤¤¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë?Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È?½÷Í¥¤ä²Î¼ê¤È¤·¤ÆÂç³èÌöÃæ¤Î24ºÐ¤È¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡¢30ºÐ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤?Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤Î¸ª¤ËÆ¬¤ò¤Î¤»¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¡£¾åÇòÀÐ¤ÎÎÙ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÖÁ¿±ÒÆó¡£ÀÖÁ¿¤âÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ö366Æü¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¸ø¼°¥¢¥«