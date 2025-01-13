¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬Æ±À¤Âå¤äÁ´À¤Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË13:00～15:30¡Ë1·î13Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï½ËÆü¤Ê¤Î¤ÇÂçÃÝ¤Ï¤ªµÙ¤ß¡£·îÍË¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¹¾Î¤»Ò¤¬¡¢¼õ¸³¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ ――¹¾Î¤»Ò¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¤Î¡Ø¤É¤ó¤Ê¤È¤­¤â¡£¡Ù¤ò¾Ò²ð―― °¤º´¥öÃ«»ÐËå¡¦¹¾Î¤»Ò¡Ö¤³¤Î¡Ø¤É