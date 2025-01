AMDはCPU市場でIntelと同等以上の性能を達成して影響力を強めており、GPU市場でもNVIDIAに次ぐ勢いを見せています。そんなAMDのリサ・スーCEOにインタビューした映像が公開されています。AMD's CEO Wants to Chip Away at Nvidia's Lead | The Circuit with Emily Chang - YouTube以下はAMDの株価を示したグラフです。2010年代初頭まではAMDはIntelに圧倒的な市場シェアの差を付けられており、株価は低迷していました。しかし、201