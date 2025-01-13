Ë­Ëþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹¤ÇÇº»¦¡ª8Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿?¥¬¥Æ¥ó·Ï?¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡áº´²ì¸©¿Àºë»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤È¤»¤Ï¡¢¡Ö¤è¤·¤Î¤ó¤ºFC¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤è¤·¤Î¥¯¥¤¥º²¦·èÄêÀï¡ÊABC¤Î»¥¤Ç3Âò¥¯¥¤¥º¤·¤¿¤è¡Ë¤äÍÄ¾¯´ü¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¾å±Ç   ¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á(*¡æ¢Ï¡å