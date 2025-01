ハードロックバンドVOW WOWがこのほど、東京ドームシティホールで、ライブ「THE RETURN OF THE KING」を行った。同バンドは24年6月、14年ぶりに再結成。そのきっかけは、23年5月に66歳で亡くなったドラマー新美俊宏さんの早過ぎる死だった。新美さんの一周忌追悼とファーストアルバム「BEAT OF METAL MOTION」リリース40周年記念として、神奈川・クラブチッタで復活ライブを開催。2日間のチケットは瞬く間に完売。この事態を受け、