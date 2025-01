三代目 J SOUL BROTHERSが、岩田剛典主演ABCテレビ『フォレスト』の主題歌として起用されている「What Is Your Secret?」を2月24日に配信することが決定した。「What Is Your Secret?」は、ミディアムテンポのトラックにドラマの世界観を反映した歌詞、運命に弄ばれるようにすれ違っていく二人を描写。愛する人の「嘘」に隠された秘密が明かされた時、それまで信じてきた「愛」は消え去ってしまうのか…ドラマさながらの憂いを含ん