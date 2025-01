【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■不穏さ、緊張感、そして切なさを盛り込んだリリックで、ドラマ『フォレスト』の世界観を唄い上げる 三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「What Is Your Secret?」のデジタルリリースが2月24日に決定。併せて、フィルム&アートディレクターとして活躍するYUANN / Kidzfrmnowhere.が手掛けるジャケット写真も公開された。 「What Is Your Secret?」は、ABCテレビ・テレビ