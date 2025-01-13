½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ï12Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç½÷»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¦±É³Ø±à¤¬²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¡Ê¤È¤â¤ËÅìµþ¡Ë¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-0¡Ê25-11¡¢25-21¡¢25-22¡Ë¤Ç¾¡¤Á¡¢19Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¤Î¼ç¾­¡¦½©ËÜÈþ¶õ¡Ê¤ß¤¯¡¢3Ç¯¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿Êì¤Ç2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂçÍ§¡ÊµìÀ«¡Ë°¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òµ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²«