¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ä¤¹¤È¤â¡¦Í§¶á¤Î¥­¥á¥Ä¥±¡ª¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍ§¤À¤Á¤Ï¤Ç¤­¤Ò¤ó¡ª¡×¤ÈÃ²¤­¡¢Í§¤À¤Áºî¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍ§¤À¤Á¤Ï¤Ç¤­¤Ò¤ó¡ª¡×¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¾¾Â¼¤Ï¡¢¼ÂºÝ¡¢Í§¤À¤Á¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ë¡ª¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÌÀ