Ä¹Ç¯¡¢ÆñÌ±¡¦Æþ´ÉÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2024Ç¯¤ÏÂåÍý¿Í¤ò¤Ä¤È¤á¤¿³°¹ñ¿Í1¿Í¤òÆñÌ±Ç§Äê¡¢2¿Í¤òºßÎ±ÆÃÊÌµö²Ä¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿ÂçÀî½¨»ËÊÛ¸î»Î¡£³°¹ñ¿Í»Ù±ç¤ò¼õÇ¤¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤­¤Ê¤¤ÆñÌ±»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï³°Ì³¾Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¹½ÃÛ¿Íºà°éÀ®»ö¶È¤Ë»²²Ã¤·¡¢UNHCR¡Ê¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡Ë¤ÎÊÝ¸î´±Êä¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¡¢¥³¥½¥Ü¶¦ÏÂ¹ñ¤ËºßÎ±¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢»Å»ö¤ÎËµ¤éÀ¤³¦¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇË¬¤ì¤¿¹ñ¤Ï96¥«¹ñ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¸½ºß¤â