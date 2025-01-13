NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×Âè71²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬½é½Ð±é¤¹¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ÎÂè71²ó¤¬£±·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ËËÜºî¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤âÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¹¤ëÊ¿À®»þÂå¤Î¥®¥ã¥ë¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¡È¿©¤ÎÃÎ¼±¤È¥³¥ß¥åÎÏ¡É¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î(±ï¡¦¿Í¡¦»þÂå)¤ò¼¡¡¹¤È¤à¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¡ÈÊ¿À®