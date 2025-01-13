ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù(18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÅÚÍË22:00¡Á)¤ÎÂè1ÏÃ¤Ë¡¢ÃæÈøÌÀ·Ä¤È¿¹Ç÷±Ê°Í¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡ÙÂè1ÏÃ¤è¤ê¤¿¤«¤Ê¤·Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¾®»³À¥Æà(Àî¸ý½ÕÆà)¡¢30ºÐ¡£¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤Î¸½¼Â¼çµÁ¼Ô¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤¬É¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢Îø°¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Î°ÍÍê¤¬¿ôÂ¿¤¯Éñ¤¤¹þ¤à¿Íµ¤ÊÛ¸î»Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢À¥Æà¼«¿È¤Ï8Ç¯Á°¤Î¼ºÎø¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÎø°¦¤«¤é¤Ï°ìÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ÏÊì¡¦