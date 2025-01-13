ÆüËÜÂåÉ½¡¦¶ìÆ®¤Îµ­²±¡Ê£±¡Ë2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤¬Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤¬°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï£¶¥«¹ñ¤¬¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥¨¡¼¤ÎÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´10»î¹ç¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï£¶»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç£µ¾¡£±Ê¬¤±¤È¡¢Áá¤¯¤â£²°Ì°Ê²¼¤Ë¾¡¤ÁÅÀ10°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡£º£Ç¯£³·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£²»î¹ç¤Ç¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À­¤Ï¶Ë¤á¤Æ