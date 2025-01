米女優ブルック・シールズ(59)が、自身の同意なしに整形外科医が膣(ちつ)の引き締め手術を勝手に行ったことを告白した。新著「Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old(邦訳:ブルック・シールズは老いることを許さない)」のプロモーションの一環で米Usウィークリー誌のインタビューを受けたシールズが8日に同誌で明かしたもので「まるで侵入されたようでした。とても奇妙で、ある種のレイプのようだった」と語った。不快