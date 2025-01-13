[1.12 FAÇÕ3²óÀï ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 1-0 ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È]FA¥«¥Ã¥×¤Ï12Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3²óÀï¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È(3Éô)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£³ùÅÄ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç4²óÀï¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÁ°È¾4Ê¬¡¢º¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿³ùÅÄ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë