2000Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÎÓÅÄµå¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ù¡£2020Ç¯1·î12Æü¤Ë´ñÀ×¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ù¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥É¥í¥Ø¥Ã¥º¤«¤éÂ³ÊÔ¤òÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢ÇÛ¿®¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£1·î12Æü¤Î¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷5¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¤ò¸ø³«¡£Â³ÊÔ¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¡Öº®ÆÙ¡×¤È¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å