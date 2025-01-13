£±£¹£°£²Ç¯¡§Òù¶ÀÆîÆ»¹Ã»³·´¤ÇÆ¼¹Û»³¤¬Êø¤ì£¶£°£°¿Í°Ê¾å¤¬°µ»à£±£¹£²£µÇ¯¡§Âç´ÚÌ±¹ñÎ×»þÀ¯ÉÜ¤¬·ûË¡²þÀµ¡¦ÆâÀ¯À°Íý¡¦³°¸ò¼Â¸ú²½¤Ê¤É¤Î¿·Êý¿Ë¤òÀë¸À£±£¹£³£³Ç¯¡§Ê¿°ÂËÌÆ»¡¦Ãæ¹¾ÄÃ¤ÇÉ¹ÅÀ²¼£´£´ÅÙ¤òµ­Ï¿£±£¹£µ£¸Ç¯¡§Íû¾µÈÕ¡Ê¥¤¡¦¥¹¥ó¥Þ¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯Å¨¡¢者Êô´ä¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ü¥ó¥¢¥à¡Ë»á¤é¿ÊÊâÅÞ°÷¤¬¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë£±£¹£¶£²Ç¯¡§Âè£±¼¡·ÐºÑ³«È¯£µ¥«Ç¯·×²è¤òÎ©°Æ£±£¹£¸£´Ç¯¡§Ê¸¶µÉô¡Ê¸½¡¦¶µ°éÉô¡Ë¤¬¥í¡¼¥Þ»úÉ½µ­¤òÀµ»úË¡¤«¤éÉ½