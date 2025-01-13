¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢Á°ºî¤«¤é°ú¤­Â³¤­¡¢ÎÓÍ´°ìÏº¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤âMAPPA¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥«¥ª¥¹¤¹¤®¤ë¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡ÙÂ³ÊÔ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆ±ºî¤Ï¡¢2000Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤¿ÎÓÅÄµå»á¤ÎÌ¡²è¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ù¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ËâË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ´é¤ò¥È¥«¥²¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ­²±ÁÓ¼º¤ÎÃË¡¦¥«¥¤¥Þ¥ó¤¬¡¢ËÜ