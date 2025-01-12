GÂçºåMF¥À¥ï¥ó¡Ê28¡Ë¤¬Ãæ¹ñ1Éô¡¦ËÌµþ¹ñ°Â¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤­¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¡×¤ÈÈ¯É½¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎSC¥µ¥ó¥¿¡¦¥ê¥¿¤«¤é22Ç¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£23Ç¯¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£Åª³Î¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÇ½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°