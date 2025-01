■「まさか公式から振り向き界隈が出るとは!」「本人登場さすがすぎた」 【動画】Hey! Say! JUMP公式公開の福岡公演“振り向き界隈”ムービー 1月11日、12日にみずほPayPayドーム福岡で『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』(※「+」は上付きが正式表記)福岡公演を終えたHey! Say! JUMP。 このたびグループ公式TikTokにて、福岡公演の“振り向き界隈”ムービーが公開された。“振