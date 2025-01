【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■レコーディング中のニューアルバム『LOVE NEVER DIES』からの新曲も、サプライズ的にいち早くパフォーマンス! MISIAの全国アリーナツアー『STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』がAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールAで幕を開けた。 『THE TOUR OF MISIA』を冠したツアーは、実に8年ぶりの開催。最新のテク