¡Ú½é¾ì½ê¡ÛÂºÉÙ»Î¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎÏªÊ§¤¤¤ÎÂçÌò¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤è¤ê²¿ÇÜ¤â½Å°µ¡×Ç°´ê¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê½éÆü¡Ê£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢ËëÆâÂºÉÙ»Î¡Ê£²£µ¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤¬ËëÆâ¶ÓÌÚ¡Ê£³£´¡á°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤ò¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¤Ç²¼¤·¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é·»Äï»Ò¤Î²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê£³£³¡Ë¤¬£³¾ì½ê¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¾ì½ê¤ÎÅÚÉ¶¤Ç½é¤á¤ÆÂºÉÙ»Î¤¬ÏªÊ§¤¤¤òÌ³¤á¤¿¡£Ìµ»ö¤ËÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿ÂºÉÙ»Î¤Ï¡ÖÉô²°¤Î·»Äï