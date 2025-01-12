4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤í¤½¤íËÜÅö¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ð¤¤¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÆâÌî¤Î³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¶¥Áè¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö½Ð¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¡×¤È¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2022Ç¯¤ËNTTÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÆþÃÄ¤·¡¢º£µ¨¤¬4Ç¯ÌÜ¡£¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï97»î¹ç¤Ç10ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï38»î¹ç¤Î