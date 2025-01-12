¿åÃ«¤ä»ûÏÆ¤È¤È¤â¤Ë4¥·¥ç¥Ã¥È!½÷Í¥¤ÎÀÄÅç¿´(25)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÈ¿¶ÁÄº¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÁêËÀseason23¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÎÂè10ÏÃ¡Ö±«¤ä¤É¤ê¡×¤Î²ó¡£ÀÄÅç¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÍÎ»±¿¦¿Í¤ÎÊ¡´Ý·ò¸ã(±°°æ¾­Âç)¤¬»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë½÷À­