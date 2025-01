TK from 凛として時雨が、新曲「UN-APEX」を3月19日にCDリリースする。 (関連:tuki.、マカロニえんぴつ、Aimer、TK from 凛として時雨、でんぱ組.inc、LIL LEAGUE……注目新譜6作をレビュー) 同楽曲は現在放送中のTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』(TOKYO MXほか)のエンディングテーマ。1月5日より先行配信されていたが、CDパッケージとしてリリース