1892Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿±Ñ¹ñºÇ¸Å¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¦¥§¥¢¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ë¥¤¥¹¥ì¥¶¡¼¥º¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÐ¾ì¤ËÈ¿¶Á¤¬´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤¬¡¢Èà¤ÏÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥¤¤­¤ó¤°¤Î¾®Æ½±ÑÆó(48)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¡£¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼»Ñ¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¾®Æ½¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï¾¯¤·µÙ²Ë