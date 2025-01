【モデルプレス=2025/01/12】SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」がちゃんみなをプロデューサーに迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」。その最終審査となる「No No Girls THE FINAL」が11日、Kアリーナ横浜にて開催され、3次審査に進出した30人が再集結した。【写真】ちゃんみなオーディション、デビューグループ決定◆「No No Girls」3次審査進出の30人集結最終審査にて、デビューメンバーがKOH