【モデルプレス=2025/01/12】SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」がちゃんみなをプロデューサーに迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」の最終審査「No No Girls THE FINAL」が11日、Kアリーナ横浜にて開催された。ここでは、CHIKA(チカ)のソロ審査、そして結果発表前に送られたちゃんみなからの講評をまとめる。【写真】ちゃんみなオーディション、デビューグループ決定◆自信がなかったCHIKAが