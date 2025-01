SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」が、ラッパー/シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えたオーディション番組『No No Girls』の最終審査がきょう12日、「BMSG」公式YouTubeチャンネルで配信され、デビューメンバー7人が発表された。グループ名は「HANA」に決まった。【ソロ写真】『No No Girls』発「HANA」メンバー『No No Girls』は、SKY-HIが代表を務める「BMSG」のスローガン”才能を殺さないために