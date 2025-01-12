¥°¥Ã¥É¥Þ¥óÀï¤¬Î®¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÂÐ·è¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°æ¾å¡£(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¤Î¼¡Àï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£1·î11Æü¤Ëº£·î24Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿4ÃÄÂÎËÉ±ÒÀï¡ÊÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÇÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ä©Àï¼Ô¤ÎWBO¡õIBF1°Ì¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¹ë½£¡Ë¤¬º¸ÌÜ¾å¤òºÆ¤ÓÉé½ý¡£»î¹çÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢µÞ¤­¤ç¡¢WBO11°Ì¥­¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú²è